Ellerindeki torpili yoldaki eskiciye fırlattılar! Yargıdan 3 şehir magandasına ders niteliğinde karar

HAFTADA 2 GÜN DARÜLACEZE MERKEZİ TEMİZLEYECEKLER

Hakimlik ise yüzleri bile kızarmadan yaşlı adamın üzerine torpil fırlatan 3 şüpheli hakkında ders niteliğinde bir karara imza attı. Şüpheliler A.B., M.K. ve M.Ç.'nin ehliyetlerine el konulmasına hükmeden Hakimlik, aynı zamanda haftanın 5 günü imza atmalarına ve Ataşehir Darülaceze Tıp Merkezi'nde haftanın 2 günü temizlik yapmalarına karar verdi. Şüpheliler her haftanın 2 günü merkeze giderek bakıma muhtaç kişilerin daha hijyenik ortamda kalmaları için aralıksız çalışacak.