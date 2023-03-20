Haberler Yaşam Haberleri Ellerindeki torpili yoldaki eskiciye fırlattılar! Yargıdan 3 şehir magandasına ders niteliğinde karar
Giriş Tarihi: 20.3.2023 16:19 Son Güncelleme: 20.3.2023 16:29

Ellerindeki torpili yoldaki eskiciye fırlattılar! Yargıdan 3 şehir magandasına ders niteliğinde karar

Kartal'da seyir halindeki araçlarından ellerindeki torpili fitilleyip yolda yürüyen eskiciye fırlatan 3 genç hakkında yargıdan ders niteliğinde bir karar çıktı. Gözaltına alınan 3 genç, adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, 3 şüphelinin de ehliyetlerinin alınmasına ve haftanın iki günü Ataşehir Darülaceze Tıp Merkezi'nde temizlik yapmalarına karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ellerindeki torpili yoldaki eskiciye fırlattılar! Yargıdan 3 şehir magandasına ders niteliğinde karar

Kartal'da 5 Şubat 2023 günü bir grup genç, bindikleri otomobille gezintiye çıktı. Seyir halindeyken ellerindeki torpili ateşe veren grup, o esnada arabasıyla yolda yürüyen eskicinin üzerine fırlattı. Ne olduğunu anlamayan yaşlı adam, ayaklarının altında patlayan torpille büyük korku yaşadı. Yaptıkları hareket yetmezmiş gibi panikleyen eskiciyi kameraya alan grup, gülerek olay yerinden uzaklaştı.

ŞEHİR MAGANDALARINA TORPİL SORUŞTURMASI

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntünün ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında araçtaki 3 genç polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık tarafından adli kontrol talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

HAFTADA 2 GÜN DARÜLACEZE MERKEZİ TEMİZLEYECEKLER

Hakimlik ise yüzleri bile kızarmadan yaşlı adamın üzerine torpil fırlatan 3 şüpheli hakkında ders niteliğinde bir karara imza attı. Şüpheliler A.B., M.K. ve M.Ç.'nin ehliyetlerine el konulmasına hükmeden Hakimlik, aynı zamanda haftanın 5 günü imza atmalarına ve Ataşehir Darülaceze Tıp Merkezi'nde haftanın 2 günü temizlik yapmalarına karar verdi. Şüpheliler her haftanın 2 günü merkeze giderek bakıma muhtaç kişilerin daha hijyenik ortamda kalmaları için aralıksız çalışacak.

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Ellerindeki torpili yoldaki eskiciye fırlattılar! Yargıdan 3 şehir magandasına ders niteliğinde karar
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