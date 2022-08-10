AK Partili Mehmet Ellibeş, o vatandaşı buldu: Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi her şeyden daha kıymetli

ELLİBEŞ O VATANDAŞI BULDU

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, sosyal medyada konuşulurken adı henüz bilinmeyen Mehmet Nezih Gögercin'i buldu. Öncek gün evine giderek kendisiyle ve ailesiyle tanışıp, Mehmet Nezih'e Cumhurbaşkanı Erdoğan posterini hediye etti. Mehmet Nezih'in fedakarlığıyla herkesi duygulandırdığını belirten Ellibeş, şunları söyledi "Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi ve güven bizim için herşeyden daha kıymetli. Evet, o gün miting alanı çok kalabalıktı. Hemşehrilerimiz bir kez daha en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştı. Ama o alanın içinde çok derin, çok anlamlı hikayeler de vardı. Biz bütün bunların farkındayız ve o alanda olan herkese değer veriyoruz. Bu sevgiyi ve güveni korumak için daha çok çalışacağız" dedi.