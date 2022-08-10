AK Partili Mehmet Ellibeş, o vatandaşı buldu: Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi her şeyden daha kıymetli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz cumartesi günü İzmit Milli İrade Meydanı'nda katıldığı 10. Açılış Bayramı'nın yankıları sürüyor. Erdoğan'ın yaklaşık 3,5 yıl sonra Kocaeli ile hasret giderdiği tören alanında duygusal görüntüler de yaşandı. Yoğun katılımın olduğu, tören alanının dolup taştığı açılış bayramında birçok engelli vatandaşın da Erdoğan'ı dinlemeye gelmesi dikkat çekiciydi.
İKİ AYAĞI DA ENGELLİ
Bunlardan biri de İzmit Yenidoğan Mahallesi'nde oturan 43 yaşındaki Mehmet Nezih Gögercin'di. Ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Nezih, açılış bayramının olduğu gün kendi imkanlarıyla tören alanına gelip, Erdoğan'ın konuşmasını dinlemişti. Alandan ayrılırken bir polis barikatı önünde dizleri üzerine çöküp, bir bastondan destek alarak dinlenen Mehmet Nezih'in görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.
ELLİBEŞ O VATANDAŞI BULDU
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, sosyal medyada konuşulurken adı henüz bilinmeyen Mehmet Nezih Gögercin'i buldu. Öncek gün evine giderek kendisiyle ve ailesiyle tanışıp, Mehmet Nezih'e Cumhurbaşkanı Erdoğan posterini hediye etti. Mehmet Nezih'in fedakarlığıyla herkesi duygulandırdığını belirten Ellibeş, şunları söyledi "Cumhurbaşkanımıza duyulan sevgi ve güven bizim için herşeyden daha kıymetli. Evet, o gün miting alanı çok kalabalıktı. Hemşehrilerimiz bir kez daha en güçlü şekilde Cumhurbaşkanımızı bağrına basmıştı. Ama o alanın içinde çok derin, çok anlamlı hikayeler de vardı. Biz bütün bunların farkındayız ve o alanda olan herkese değer veriyoruz. Bu sevgiyi ve güveni korumak için daha çok çalışacağız" dedi.