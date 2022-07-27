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Giriş Tarihi: 27.7.2022 16:40 Son Güncelleme: 27.7.2022 16:40

Elma Pekmezi Faydaları Nelerdir? Elma Pekmezi Nasıl Yapılır Ve Hangi Hastalığa İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli?

Çok şanslıyız ki binlerce lezzete ev sahipliği yapan bir mutfak kültürüne sahibiz. Türk mutfağının birçok lezzeti hem damakları şenlendirirken hem de birçok fayda sağlaması ile meşhurdur. Pekmez türleri, tam da bahsi geçen lezzeti ve verdiği şifalar ile her evin mutfağında yer alan bir gıdadır. Dut, üzüm, keçiboynuzu gibi birçok gıdadan elde edilen pekmezin en hoş tada sahip türünden birisi de elma pekmezidir. Tabi ki tüketilen her yiyecekte olduğu gibi, elma pekmezinin faydaları hakkında bilgiye sahip olmak oldukça önemlidir. Bilinçli birer tüketici olmak adına ‘elma pekmezi ne işe yarar?’ sorusunun yanıtlarını derleyip bir araya getirdik.

Elma Pekmezi Faydaları Nelerdir? Elma Pekmezi Nasıl Yapılır Ve Hangi Hastalığa İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli?

Yüzyıllardır sofra kültürümüzde yerini muhafaza eden pekmez, hayli sabır isteyen ve zahmetli bir hazırlık süreciyle birlikte tüketiciyle buluşan bir besindir. Kendi şekeri ile saatlerce kaynatılarak hazırlanan elma pekmezi de hem tadı hem de faydaları ile beğenileri toplayan pekmez türleri arasında yer almaktadır. Peki, elma pekmezinin faydaları nelerdir? Elma pekmezi mideye iyi gelir mi? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizler için derleyip hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz.

Elma Pekmezi Faydaları

Doğal elmalardan hazırlanan elma pekmezinde, elmada bulunan tüm vitamin ve besleyici özler mevcuttur. Elma pekmezi içinde şeker katkısı olmadan, elmaların kendi meyve şekeriyle pekmez haline geldiği için sağlam bir enerji ve karbonhidrat kaynağıdır. Vücudun günlük alması gereken magnezyum, demir, potasyum ve kalsiyum gibi mineralleri almasına yardımcı olan elma pekmezinin faydalarını şöyle sıralayabiliriz;

  • Elmada bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini destekler, hastalıklara karşı korur.
  • Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
  • Gün boyu zindelik ve enerji verir, halsizlik şikayetlerini azaltır.
  • Kolesterol seviyesini kontrol altına almaya yardımcı olur.
  • Cilt ve saç sağlığını korumaya fayda sağlar.
  • Mevsimsel grip ve nezle hastalıklarına karşı bağışıklığı kuvvetlendirmeye yardımcı olur.
  • Kalsiyum ve magnezyum içermesi sebebiyle kemik erimesine karşı kemiklere güç verir.
  • İçeriği bol miktarda demir sayesinde kansızlık problemi yaşayan kişilerde kan yapımına katkıda bulunur.
  • Reflü ve gastrit gibi mide rahatsızlıklarına karşı iyi gelir.
  • Ödem oluşumunu engeller.

Elma pekmezi aynı zamanda kemik erimesi, kansızlık, halsizlik, yüksek ya da çok düşük kolesterol gibi rahatsızlıklara iyi gelmektedir. Ancak bu demek değildir ki herkes elma pekmezini istediği kadar tüketebilir. Diğer tüm gıdalarda olduğu gibi bilhassa bebeklerde alerjik reaksiyon ya da hassasiyet durumlarının önüne geçmek için, bireyler mutlaka doktorlarına danışmadan elma pekmezi tüketmemelidir.

Elma Pekmezi Nasıl Ve Ne Kadar Tüketilmeli?

Öncelikle belirtmeliyiz ki aşırı tüketilen gıdalar faydadan çok zarar verir. Elma pekmezi de eğer ki doktor onayı alındıysa yani tüketmekte bir sakıncası yoksa, günde bir tatlı kaşığı kadar tüketilebilir. Bu miktar kişinin günlük elma pekmezinden alması gereken verimi karşılamaktadır. Direkt elma pekmezini tüketmek istemeyen kişiler ise meyve salatalarını, tatlılarını elma pekmeziyle tatlandırabilir.

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Elma Pekmezi Faydaları Nelerdir? Elma Pekmezi Nasıl Yapılır Ve Hangi Hastalığa İyi Gelir, Ne Kadar Tüketilmeli?
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