Elma Sirkesi Nasıl Kurulur? Ev Yapımı Elma Sirkesi Kaç Gün Karıştırılır?

Mutfaklardan eksik olmayan elma sirkesinin pek çok faydası vardır. Bağırsak sağlığından kan şekerini dengelemeye kadar sayısız faydası olan sirkenin en doğalına sahip olmakta oldukça önemlidir. Elma sirkesi nasıl kurulur sorusunun yanıtı da bu bağlamda oldukça önemlidir. Ayrıca iyi bir sirke yapmak için de, ev yapımı elma sirkesi kaç gün karıştırılır sorunun da yanıtı aranmalıdır.

Elma Sirkesi Nasıl Kurulur?

Elma sirkesi kurmak için öncelikle tazeliğinden emin olduğunuz, çürüksüz elmalara sahip olmalısınız. Ardından aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

İlk olarak elmaları yıkamakla başlamalısınız. Daha sonra kabukları soymadan ve çekirdekleri çıkarmadan elmaları doğrayın. Doğranılan elmalar cam bir kavanoza doldurulmalı. Üzerine şeker veya bal ekleyebilirsiniz. Ardından nohut veya ekmek içi eklemeyi unutmayın. Elmaların üstünü geçecek kadar klorsuz su ekleyin. Musluk suyu kullanıyorsanız klorun uçması için suyu bir gece bekletebilirsiniz. Suyunu eklediğiniz kavanozun üstünü bir bez veya tülbent yardımı ile örtün. Bu sirkenin hava almasını sağlarken toz ve böcekleri de sirkenizden uzak tutacaktır. Hazırladığınız ve üstünü kapattığınız cam kavanozu serin ve karanlık bir yerde 3-4 hafta bekletin. Ara sıra tahta bir kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. Zamanla sirkenizin üstünde bir katman oluşacaktır. Bu katmana "sirke anası" denilir. Sirkenin en önemli kısmı olan bu parça bozulmamalıdır. 3-4 haftanın sonunda sirkenizi süzün ve üstünü tekrar kapatarak 1-2 ay daha bekletin. Bu aşama sirkenin tadını daha da keskin bir hale getirecektir.

Ev Yapımı Elma Sirkesi Kaç Gün Karıştırılır?

Ev yapımı elma sirkenizi ilk fermantasyon sürecindeyken tahta bir kaşık yardımıyla karıştırabilirsiniz. İlk 2-3 hafta elma sirkenizi her gün veya iki günde bir karıştırarak yüzeydeki küf oluşumunu engellersiniz. Fakat sirke anası oluşmaya başladıktan sonra sirke karıştırılmamalıdır. Sirke anasının bozulması veya parçalanması sirkenin oluşum sürecini olumsuz yönde etkileyecektir.