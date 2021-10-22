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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Elmacı Dede’den Mehmetçiğe vefa

Elmacı Dede’den Mehmetçiğe vefa
Denizli'de yaşayan Elmacı Dede lakaplı 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu defa yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe dağıtılmak üzere Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine götürdü. Kendi aracına yüklediği 600 kilogram elmayı Suruç ilçesine götüren Yılmaz, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na teslim etti. Elmalar, öğle yemeğinde askerlere ikram edildi. Yemeğin ardından Muhammet Yılmaz'a plaket takdim edildi. Denizli'de elma bahçesi olan Muhammet Yılmaz, her hasat döneminde elmaları kendi aracına yükleyip Türkiye'nin değişik yerlerindeki askerlerle birlikte yaklaşık bin kilometre yol kat ederek sınır hattında ve Suriye'de görev yapan askerlere dağıtıyor. ANKARA
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Elmacı Dede’den Mehmetçiğe vefa
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