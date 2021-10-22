Elmacı Dede’den Mehmetçiğe vefa

Denizli
'de yaşayan Elmacı Dede lakaplı 71 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bu defa yetiştirdiği elmaları Mehmetçiğe dağıtılmak üzere Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesine götürdü. Kendi aracına yüklediği 600 kilogram elmayı Suruç ilçesine götüren Yılmaz, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na teslim etti. Elmalar, öğle yemeğinde askerlere ikram edildi. Yemeğin ardından Muhammet Yılmaz'a plaket takdim edildi. Denizli'de elma bahçesi olan Muhammet Yılmaz, her hasat döneminde elmaları kendi aracına yükleyip Türkiye
'nin değişik yerlerindeki askerlerle birlikte yaklaşık bin kilometre yol kat ederek sınır hattında ve Suriye
'de görev yapan askerlere dağıtıyor. ANKARA