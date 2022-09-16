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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:09 Son Güncelleme: 16.9.2022 12:17

Elmalı bu saldırıyı konuşuyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın'ı silahlı saldırıda yaralayan şüphelinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının hemen öncesi ve sonrasında kameraların görüntülediği saldırganın kimliği belirlendiği öğrenildi.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Elmalı bu saldırıyı konuşuyor

Antalya'nın Elmalı ilçe merkezindeki İsmail- Turan Balaban Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında esnaf ziyareti yapan CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, yanına yaklaşan kasklı ve kapüşonlu mont giyinmiş bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aydın'a tabancayla ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Hasan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kol ayaklarına 5 mermi Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

TANINMAMAK İÇİN KASK TAKMIŞ

Yaşana saldırını ardından olayla ilgili soruşturması sürerken, şüphelinin kullandığı motosikletiyle olay yerine geldiği, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra da aynı motosikletle hızla uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin görüntüleri güvenlik kameralarına da yansıdı. Üzerinde siyah mont, kafasında ise kask bulunan saldırganın kaldırımda yürürken cebinden tabancayı çıkardığı anlar görüntüde yer aldı. Daha sonra görüntünün açısından çıkan saldırganın 5 saniye sonra geldiği yöne doğru hızla koşarak uzaklaştığı anlar yine güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Güvelik güçlerinin Hasan Aydın'a saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğinin belirlendiğini ve yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi. Hasan Aydın Belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu öğrenildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyemizin Yağlı Güreş Baş Antrenörü oğlum Hasan Aydın maalesef silahlı saldırıya uğramıştır. Kendisine acil şifa diliyor, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

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Elmalı bu saldırıyı konuşuyor
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