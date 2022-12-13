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Giriş Tarihi: 13.12.2022 14:16

Elnare Kızmaz bulundu mu, olayı nedir? Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramış sırra kadem basmıştı...

Azeri uyruklu Elnare Kızmaz, geçtiğimiz ay ortadan kaybolmuş ve ailesinin başvurusu üzerine Müge Anlı ile Tatlı Sert ekibi, soruşturma kapsamında iki çocuk annesi kadını aramaya başladı. Çeşitli iddiaların ortaya atıldığı korkunç olayda aynı zamanda 43 yaşındaki kadının farklı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığı videoların da bulunduğu bildirilmişti. Öte yandan programın sıkı takipçileri “Elnare Kızmaz bulundu mu, olayı nedir?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte mide bulandıran olayda son gelişmeler ve 43 yaşındaki Elnare Kızmaz ile ilgili detaylar.

Elnare Kızmaz bulundu mu, olayı nedir? Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramış sırra kadem basmıştı...

Azeri uyruklu Elnare Kızmaz, geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 3 haftadır sırra kadem basmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ablası ise eniştesi Ahmet Kızmaz'ı suçladı. İddialara göre Ahmet Kızmaz, eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Mide bulandıran olayda videoları çeken kahveci ise canlı yayında açıklamalar yaptı. Müge Anlı programı ile Türkiye gündemine taşınan korkunç olayın detayları yakından takip ediliyor. Peki, Elnare Kızmaz bulundu mu, olayı nedir? İşte Elnare Kızmaz olayına dair detaylar.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Azeri asıllı Aynure Hanım, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Balıkesir'in Örencik köyünde oturan ve 3 haftadır kayıp olan Elnare Kızmaz'ın bulunması için yardım çağrısı yaptı.

Kayıp kadını istismar edenlerden birisi de eşi Ahmet Kızmaz'ın ağabeyi İsmail Kızmaz'dı.

Okların hedefindeki Ahmet Kızmaz ise gözyaşları içinde iddiaları yalanladı.

"Ben Allah'ın insanıyım. Kendi işimle uğraşıyorum. Ölmüştür o. Bir fiske vurduysam ellerim kırılsın, kopsun" ifadelerini kullandı.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Kaybolmadan önce Elnare Kızmaz'ı istismar ettiği öne sürülen İsmail Kızmaz ve Muzaffer Deniz'in gözaltına alınmasına yol açan videoları çeken kahvehaneci Recep İnce ise bugünkü canlı yayında açıklamalar yaptı.

Müge Anlı, Recep İnce'ye "İlk başta senin ve Elnare'nin adının çıktığı söyleniyor.

Doğru mu? Siz bu insanları bu şekilde tehdit mi edecektiniz?" sorusunu yöneltti.

Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramıştı: Videoları çeken kahveci Müge Anlı’da konuştu!

Videolarını çeken İnce ise şöyle konuştu:

Videolar bende 8 gün kaldı. Köyde dedikodular vardı.

Dedikoduları Mustafa ve Ersin'den duydum. Delil olsun diye çektim. Korktuğum için jandarmaya gidemedim.

Müge Anlı ise "Siz bunu hangi niyetle çektiniz? Çok kısa ve net. Jandarmaya vermek için çekmiyorsunuz.Bu kadına yardım etmek için çekmiyorsunuz?" dedi. O anlar canlı yayına böyle yansıdı…

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Elnare Kızmaz bulundu mu, olayı nedir? Elnare Kızmaz köylülerin cinsel tacizine uğramış sırra kadem basmıştı...
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