Azeri uyruklu Elnare Kızmaz, geçtiğimiz aydan bu yana yaklaşık 3 haftadır sırra kadem basmıştı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan ablası ise eniştesi Ahmet Kızmaz'ı suçladı. İddialara göre Ahmet Kızmaz, eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Mide bulandıran olayda videoları çeken kahveci ise canlı yayında açıklamalar yaptı. Müge Anlı programı ile Türkiye gündemine taşınan korkunç olayın detayları yakından takip ediliyor. Peki, Elnare Kızmaz bulundu mu, olayı nedir? İşte Elnare Kızmaz olayına dair detaylar.
Azeri asıllı Aynure Hanım, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Balıkesir'in Örencik köyünde oturan ve 3 haftadır kayıp olan Elnare Kızmaz'ın bulunması için yardım çağrısı yaptı.
Kayıp kadını istismar edenlerden birisi de eşi Ahmet Kızmaz'ın ağabeyi İsmail Kızmaz'dı.
Okların hedefindeki Ahmet Kızmaz ise gözyaşları içinde iddiaları yalanladı.
"Ben Allah'ın insanıyım. Kendi işimle uğraşıyorum. Ölmüştür o. Bir fiske vurduysam ellerim kırılsın, kopsun" ifadelerini kullandı.
Kaybolmadan önce Elnare Kızmaz'ı istismar ettiği öne sürülen İsmail Kızmaz ve Muzaffer Deniz'in gözaltına alınmasına yol açan videoları çeken kahvehaneci Recep İnce ise bugünkü canlı yayında açıklamalar yaptı.
Müge Anlı, Recep İnce'ye "İlk başta senin ve Elnare'nin adının çıktığı söyleniyor.
Doğru mu? Siz bu insanları bu şekilde tehdit mi edecektiniz?" sorusunu yöneltti.
Videolarını çeken İnce ise şöyle konuştu:
Videolar bende 8 gün kaldı. Köyde dedikodular vardı.
Dedikoduları Mustafa ve Ersin'den duydum. Delil olsun diye çektim. Korktuğum için jandarmaya gidemedim.
Müge Anlı ise "Siz bunu hangi niyetle çektiniz? Çok kısa ve net. Jandarmaya vermek için çekmiyorsunuz.Bu kadına yardım etmek için çekmiyorsunuz?" dedi. O anlar canlı yayına böyle yansıdı…