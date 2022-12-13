Videolarını çeken İnce ise şöyle konuştu:

Videolar bende 8 gün kaldı. Köyde dedikodular vardı.

Dedikoduları Mustafa ve Ersin'den duydum. Delil olsun diye çektim. Korktuğum için jandarmaya gidemedim.

Müge Anlı ise "Siz bunu hangi niyetle çektiniz? Çok kısa ve net. Jandarmaya vermek için çekmiyorsunuz.Bu kadına yardım etmek için çekmiyorsunuz?" dedi. O anlar canlı yayına böyle yansıdı…