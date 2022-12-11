Elon Musk, bot hesaplar için yarını işaret etti!

Twitter'i satın aldıktan sonra çarpıcı açıklamalarda bulunan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir açıklamada bulunarak "Twitter, yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak" demişti. Kapatılacak hesapların hangileri olacağını da ifade eden Musk, kapatılacak hesapların uzun süredir giriş yapılmayan ve paylaşım yapmayan hesaplar olacağını belirtmişti.

YARIN İÇİN SİNYAL VERDİ

Musk, bot hesaplarla ilgili operasyonun da sinyalini yine Twitter'dan verdi. Bugün resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Musk paylaşımında "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" ifadelerini kullandı.

YENİ SİSTEMİ DE DUYURMUŞTU

Twitter için geliştirilen yeni sistemle ilgili de bilgiler veren Musk, iletilerin video izleme sayıları gibi görülme sayılarının olacağını ifade etmiş, kaç kişi tarafından iletinin görüldüğünün bilineceğini açıklamıştı. Twitter'ın yeni yönetiminin, eski yönetimin Twitter'daki sansürleri hakkında ifşaları ise gündemdeki yerini almıştı.