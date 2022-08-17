Elon Musk Manchester United’ı satın mı alıyor? Elon Musk Twitter’dan sonra şimdi gözünü Manchester United’a dikti!

Elon Musk Manchester United'ı satın mı alıyor sorusu futbolseeverler tarafından dün geceden beri sürekli aratılıyor. Twitter'ı satın almasından sonra yapacağı şeylerin bir sınırı olmadığını birçok kişi fark etti. Futbolseverler Elon Musk Manchester United'ı satın mı alıyor sorusunun sebeplerinden biri de Elon Musk'ın 270 milyar dolarlık servete sahip olması. İşte detaylar...