Elon Musk Manchester United’ı satın mı alıyor? Elon Musk Twitter’dan sonra şimdi gözünü Manchester United’a dikti!

Elon Musk Manchester United'ı satın mı alıyor sorusu futbolseeverler tarafından dün geceden beri sürekli aratılıyor. Twitter'ı satın almasından sonra yapacağı şeylerin bir sınırı olmadığını birçok kişi fark etti. Futbolseverler Elon Musk Manchester United'ı satın mı alıyor sorusunun sebeplerinden biri de Elon Musk'ın 270 milyar dolarlık servete sahip olması. İşte detaylar...
ELON MUSK MANCHESTER UNITED'I SATIN MI ALIYOR?
Kripto paralar üzerinde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ve en son Twitter'ı satın alarak gündemi uzunca meşgul eden Elon Musk, yine bir bombayı patlattı.
Elon Musk'ın attığı tweet zincirinde Cumhuriyetçi Parti'nin sol, Demokrat Parti'nin sağ yarısını desteklediği ifadelerini paylaştı. Daha sonra attığın bu tweetin altına "Manchester United'ı satın alıyorum" tweetini paylaştı.
MANCHESTER UNITED SATILIYOR MU?
İlk defa 2003 yılında İngiltere'nin en büyük kulüplerinden Manchester United'ın hisselerini satın almaya başlayan Glazer ailesi, 2005 yılında kulübün yüzde 98'ini kontrol eder hale geldi.
Son 10 yılda başarının gelmemesi ve yapılan kötü transferler sonucu taraftarların çoğu Glazer ailesinin takımdan gitmesi için elinden geleni yapıyor.
ELON MUSK ŞAKA YAPTIĞINI AÇIKLADI
Yaptığı paylaşımdan sonra Elon Musk, şaka yaptığını, bunun Twitter'da uzun süredir dönen bir şaka olduğunu dile getirdi. Herhangi bir takımı satın almak istemediğini, alırsa bu takımın yine Manchester United olacağını dile getirdi.
ELON MUSK SERVETİ NE KADAR?
Elon Musk, son rakamlara göre 270.1 milyar dolar servete sahip.