Elti savaşları davasında karar... Yüzünden vurmuştu 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tarafların 5 Mayıs 2022 günü saat 01.00 sıralarında Çayırbaşı Mahallesi'nde karşılaştıkları, aralarında ailevi meseleler nedeniyle tartışma yaşandığı yer aldı. İddianamede, Ece Erdoğan'ın nişanlısına ait silahı şüpheli Sevtap Gülünbülbülü'nde görünce geri almak istediği, aralarında arbede yaşandığı anlatıldı. Sevtap'ın yanındaki ikinci silahla ateş ederek Ece Erdoğan'ı ağzından yaraladığı ifade edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sevtap Gülünbülbülü'nün 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sevtap Gülünbülbülü getirildi. Taraf avukatları duruşmaya katıldı. Savcı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, müşteki Ece Erdoğan ile Sercan Gülünbülbülü'nün nişanlı olduğu, sanık Sevtap Gülünbülbül'nün ise Erdoğan'ın eltisi olduğu vurgulandı. Olay günü 01:00 sularında ailevi meseleler yüzünden yaşanan arbede sırasında sanık eline geçen silahla Erdoğan'a ateş ettiği kaydedildi.

İLK EYLEMİ KİMİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ

Mütalaada, yaralanan müştekinin hayatını tehlikeye sokacak bir durum olmadığı gibi basit tıbbı şekilde giderilemediği belirtildi. Dosya kapsamında ilk eylemin kim tarafından gerçekleştirildiği net bir şekilde tespit edilemediği için sanık lehine değerlendirilerek haksız tahrik uygulanması gerektiği anlatıldı. Savcı, sanık Sevtap Gülünbülbül'ü hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını, , 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan ise beraatını talep etti.

BERAATİNİ VE TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Son sözü sorulan sanık, "Elimdeki silah patlamıştır. Bir tane çocuğum var. Mağdur durumdayız. Bu olayı bilerek yapmadım. Suç işleme kastım yoktu" diyerek beraatını ve tahliyesini talep etti. Mahkeme heyet, kararını açıkladı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Heyet tutuklu sanığa, 'Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirim uygulayarak 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alan mahkeme, yurt dışına çıkış adli kontrol şartıyla tahliyene karar verdi. Sanık ayrıca 'Ruhsatsız silah taşıma' suçundan beraat etti.