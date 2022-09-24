Haberler Yaşam Haberleri Elti şizofreni çıktı! 17 yerinden bıçaklayıp başından aşağı kaynar su dökmüştü...
Giriş Tarihi: 24.9.2022 13:48

Elti şizofreni çıktı! 17 yerinden bıçaklayıp başından aşağı kaynar su dökmüştü...

Eltisini 17 yerinden bıçaklayıp, başından kaynar su döken kadın mahkemece serbest bırakıldığı iddiaları sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Savcılıkça kadının şizofreni hastası olduğu ve Sulh Ceza Hakimliğince rahatsızlığı sebebiyle ev hapsi talebiyle adli kontrol altına alındığı belirtildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Elti şizofreni çıktı! 17 yerinden bıçaklayıp başından aşağı kaynar su dökmüştü...

Behice Çayıroğlu'nun eltisi geçtiğimiz günlerde kendisini arayarak eve gelmek istedi. Çayıroğlu da misafir ettiği eltisine kahve hazırlamak için mutfağa gitti. O esnada misafir eltinin çocuğu meyve istedi. Meyve bıçağını eline alan kadın birden mutfağa yönelerek akıl almaz olayı başlattı.Misafirliğe geldiği ev sahibine üstüste bıçağı saplayan kadın bununla da kalmadı. Kaynar suyu kadının kafasına boca eden elti. Alt kattaki komşu çığlıkları duyup da gelmese vahşet daha da sürecekti.

SERBEST BIRAKILDI

Behice Çayıroğlu aldığı darbelerle tam 2 ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Hayati tehlikeyi atlatan kadın yaşadığı şokun üstesinden gelememişken ikinci bir şok yaşadı. Eltisi mahkemece serbest bırakıldı. Acılı kadın "Bana bunu yapanların dışarıda kalmasını istemiyorum" diye konuştu.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada' 4 Ağustos günü Behiye Çayıroğlu isimli kadının evininde bıçaklanarak başından kaynar su dö- küldüğü ihbarı üzerine Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızda derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Saldırıyı şizofreni rahatsızlığı olduğu tespit edilen mağdurun eltisi E.A'nın gerçekleştirdiği ve şüphelinin bu rahatsızlığı nedeniyle 20 Eylül tarihine kadar Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmıştır. E.A.'nın taburcu işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliğince E.A. hakkında mevcut rahatsız- lığı sebebiyle ev hapsine alınmak şekliyle adli kontrol kararı verilmiştir. E.A'nın ceza ehliyetinin bulunup bulunmadığına ve diğer tahkikat işlemlerine yönelik soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' denildi.

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Elti şizofreni çıktı! 17 yerinden bıçaklayıp başından aşağı kaynar su dökmüştü...
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