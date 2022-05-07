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Giriş Tarihi: 8.5.2022

Eltilerin kıskançlık kavgası, kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eltilerin kıskançlık kavgası, kanlı bitti

İstanbul’da, eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralanan Ece Erdoğan, “Ondan daha güzel olduğum için beni kıskandı, öldürmek istedi” dedi

İstanbul Sarıyer'de önceki gece çıkan iki elti arasındaki kıskançlık kavgası kanlı bitti. Ece Erdoğan, "kıskançlık" tartışması yaşadığı eltisi Sevtap Gülünbülbülü tarafından ağzından silahla vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ece Erdoğan'ın yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı. Erdoğan, "Ondan daha güzel olduğum ve güzel giyindiğim için beni kıskandı. Öldürmek istedi, beni darp etti" dedi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Sevtap Gülünbülbülü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre Gülünbülbülü ile eşinin kardeşinin nişanlısı Ece Erdoğan arasında kıskançlık yüzünden zaman zaman tartışma yaşanıyordu.



KURŞUN AMELİYATLA ALINDI
İki elti arasındaki tartışmalardan biri, olay günü sokakta yaşandı. İddiaya göre, kavga sırasında Sevtap Gülünbülbülü önce eltisini darp etti, ardından belinden silah çıkardı. Elti Ece Erdoğan silahı almak isteyince ateş açtı. Kurşun Erdoğan'ın yanağına isabet etti. Hastaneye kaldırılan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yanağına saplanan kurşun ameliyatla alındı. Ameliyattan sonra yaşananları anlatan Ece Erdoğan, "Bunların hepsi 'ondan daha güzelim' diye oldu. Beni öldürmek istedi. Bana küfür ve hakaret ederek silah çekti. Silahı almak istediğimde ateş açtı. Beni kıskandığı için sürekli bana saldırıyordu" dedi. Sevtap Gülünbülbülü'nün emniyette verdiği ifadesinde "Beni kıskanıyordu, tartıştık" dediği öne sürüldü.

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Eltilerin kıskançlık kavgası, kanlı bitti
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