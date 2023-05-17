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Giriş Tarihi: 17.5.2023 03:35

Emanet aldığı motosiklet canından etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü İbrahim Tekerek (49), yaşamını yitirdi. Tekerek'in, motosikleti arkadaşından emanet aldığı öğrenildi

DHA
Emanet aldığı motosiklet canından etti

Kaza, saat 22.30 sıralarında Yokuşbaşı Emin Anter Bulvarı üzerinde meydana geldi. Torba Kavşağı istikametine doğru motosikletiyle seyir halinde olan İbrahim Tekerek, Yokuşbaşı mevkisinde kontrolü kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Tekerek, çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrularak ağır yaralanırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde İbrahim Tekerek'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Tekerek'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Öte yandan, Tekerek'in Bodrum Sanayi Sitesi'nde oto elektrikçilik yaptığı, motosikleti ise arkadaşından emanet aldığı öğrenildi.

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Emanet aldığı motosiklet canından etti
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