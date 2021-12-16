Emanet parayı yanlış kişiye verdi, polis parayı bulup gerçek sahibine verdi

Hollanda'da yaşayan biri kişi Trabzon'daki akrabasını arayarak bir arkadaşına vereceği 700 Euro'yu ulaştırmasını istedi. Akrabasının bu ricasını kırmayan E.A. isimli kişi, Sami isimli kişi ile telefon ile konuşarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki bir marketin önünde buluşmaya karar verdi. E.A. işyerinin önüne geldiğinde buluşacağı kişi olan Sami Ç. zannettiği H.Y. isimli kişinin yanına gitti. Bir süre konuştuktan sonra 700 Euro'yu H.Y. isimli kişiye veren E.A. bölgeden uzaklaştı.

Bu süre işyerinin önünde beklemeye devam eden Sami Ç. isimli vatandaş, E.A.'yı arayarak, "Gelmiyor musun?" dedi. E.A. ise, "Parayı verdim ya sana" yanıtı verdi. Parayı verdiği kişinin başka bir kişinin olduğunu anlayan E.A. karakola giderek kendini Sami Ç. olarak tanıtan H.Y.'den şikayetçi oldu.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu H.Y. isimli şahsın evi tespit edildi. Polis ekipleri tarafından evde yapılan aramada H.Y. isimli şahıs 700 Euro ile birlikte yakalandı. H.Y. isimli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.