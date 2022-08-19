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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Emanete ihanet

İstanbul Bayrampaşa'da Suat K., Kurban Bayramı için memleketine giderken evinin anahtarını alt katında oturan kiracısına emanet bıraktı. Kiracı Seyhan K. bir arkadaşıyla eve girdi, ikili çelik kasayı buldu ancak evde açamadı. Hırsız komşular, alt kata kendi dairelerine indirip eve çağırdıkları çilingirle kasayı açtı. Hırsızlar içerisindeki 500 bin lirayı aldıktan sonra kasayı tekrar yerine koydu. Memleketten dönen ev sahibi ise kasayı geçen pazar günü açınca şok geçirdi. Bayrampaşa Asayiş Büro ekipleri kiracı Seyhan K. ve suç ortağı Ercan E.'yi gözaltına aldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emanete ihanet

Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Suat K., Kurban bayramında memleketine gitmişti. Bir süre orada kaldıktan sonra tekrar döndü. Uzun süredir bakmadığı çelik kasasını açıp paralarını kontrol etmek istedi. Kasayı açtığında hayatının şokunu yaşadı. 500 bin lira değerinde ziynet eşyasından hiç biri ortada yoktu. Hemen polise gidip şikayetçi oldu. Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri, evde geniş çaplı bir inceleme yaptı. Evin kapı pencerelerinde herhangi bir zorlama izi yoktu. Bu durumun hem polisi hem de ev sahibini biraz kuşkuya düşürdü. Polis eve anahtarla girildiğini düşündü. O sırada ev sahibi Bayrama gitmeden önce anahtarı alt komşusu olan ve aynı zamanda kiracıları olan Seyhan K.'ya bıraktığını söyledi.

ÇELİK KASAYI KENDİ EVİNE GÖTÜRÜP ÇİLİNGİRLE AÇTIRMIŞLAR

Bunun üzerine polis kiracı Seyhan K.'y sorguladı. Yapılan sorguda Seyhan K. evi suç ortağı Erhan E. ile birlikte soyduğunu itiraf etti. İddiaya göre; Seyhan K. ev sahipleri Kurban Bayramı'nda memleketlerine gitmeden önce kendisine bıraktıkları evin anahtarını suç ortağı Erhan E. ile birlikte kopyasını yaptırdı. Daha sonra ev sahipleri bayramda memleketlerine gidince eve girdi. Çelik kasayı evde açamayınca kendi evlerine indirip çilingir çağırdılar ve açtırdılar. İçerisinden 500 bin liralık ziynet eşyasını aldıktan sonra kasayı götürüp aynı yere koydular. Ardından da eve hırsız girdiği imajı vermek içinde kapılarda çizikler oluşturdu.

ALTINLAR ASPİRATÖR BORUSUNDAN ÇIKTI

Kiracının itirafı üzerine suç ortağı Ercan E.'de gözaltına alındı. Onun evinde yapılan aramada da aspiratör borusuna gizlenmiş bilezik, küpe, kolye ve Seyhan K. adına düzelenmiş kredi kartı bulundu. Seyhan K. da altın bileziklerden birini bakkala Erhan E.'nin alması için bıraktığını söyleyince bakkaldaki bileziğe de el konuldu. Polisin ulaştığı çilingir de çelik kasayı kendisine Erhan E.'nin açtırdığını söyleyerek, fotoğrafını da teşhis etti. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Emanete ihanet
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