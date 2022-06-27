Emaneti bırakıp gidemediler

(Olcay Arslan)

SAATLERCE NÖBET TUTTU

Yangından korumak için eşyaları güvenli bölgeye aldıklarını anlatan Olcay Arslan, "Biz yardım amaçlı Bödrübet'e gidelim dedik. Ama biz Bördübet Mezarlık mevkiini duman ve rüzgardan dolayı geçemedik. Gördük ki alevler ilerliyor. Yangının bizim eve doğru geleceğini tahmin ettik. Eve geri döndük. Karavanları çektik. Bir de çadır evimizi var emanet işi yapıyoruz. Turizm bölgesi olduğu için. Yangın çabuk ulaştı. Alevler yaklaşınca biz emanet karavanları, evin bahçesinden uzaklaştırdık. Onları güvenceye aldık. Ardından dağları sulamaya başladık. Ondan sonra saatlerce uyumadan nöbet tuttuk. Bu sene geçen seneye göre çok farklı. Devletimizden Allah razı olsun. Bal yiyoruz, çamdan yiyoruz. Balık tutuyoruz, yine çamdan tutuyoruz onun tozu var çam tozu dedikleri. Benim babam balıkçıdır. Yıllarca balıkçılık yapan bir insan. Denizi seven, doğayı ormanı seven. Bizim gelecek çocuklarımız da aynı. Yani doğa olmadı mı hiçbir şey olmaz. Buraya tatile gelenler doğaya, çam kokusuna, nefes almaya geldim diyor. İnsan bir mutlu oluyor yani. Artık onu da bitirdiler" dedi.