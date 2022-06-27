Emaneti bırakıp gidemediler

Doğa harikası Marmaris'te, 21 Haziran'da Bördübet'ten yükselen alevler, rüzgarın etkisiyle Değirmenyanı, Küfre Koyu, Kürardı ve Yeşilbelde mevkiine kadar ulaştı. Devletin tüm imkanları yangının söndürülmesi için seferber edildi.
Havadan ve karadan planlı müdahaleler sonucu yangın 72 saatte kontrol altına alındı. Marmaris'in kalbinde yaklaşık 4 bin 500 hektarlık alan küle döndü. Soğutma çalışmaları yapıldı. Havada, karada ve denizde yeşil vatan nöbeti devam etti. Ahmetözü mevkiinde tahliye edilen vatandaşlar, kısa sürede hayvanlarıyla birlikte evlerine geri döndü.
(Hüseyin Kömür)
Ahmetözü'nde karavanlarını, çadırlarını ve teknelerini depolama işi yapan Hüseyin Kömür ile Olcay Arslan, tatilcilerin emanetlerine sahip çıkmak için var gücüyle çalıştı. Ailelerini tahliye eden Kömür ile Arslan, malzemeleri evine 100 metre yaklaşan alevlerden korumak için can başla mücadele etti. Tatilcilerin eşyalarını yangından uzaklaştırdı. Evlerindeki kuyudan su çekerek önlem almaya çalıştı. Ekiplerin, havadan ve karadan başarılı müdahaleleri sonucu alevler söndürüldü. Tahliye edilen vatandaşlar geri döndü.
NE MUTLU BİZE Kİ EMANETLERE SAHİP ÇIKTIK
Tatilcilerin emanetlerine sahip çıkmak için canını ortaya koyan Hüseyin Kömür, o anları SABAH'a anlattı. Kömür, "Eşimin telefonuyla buraya geldim. Acilen ekiplerin o tarafa gittiğini gördük. Biz de tedbir amaçlı. Emanet karavan ve çadır depolama işleri yapıyoruz. Traktör, römork ve teknelerimizi hemen açığa çektik. Dağa yakın olan malzemelerimizi, vatandaşlarımızın malzemelerini uzaklaştırdık. Daha sonra da zaten ekipler, yakın çevreden gelmeye başladı. Hepimiz koşuşturmaca içindeyiz. Burada su kuyumuz var. Ona hortum ayarlamaya çalıştık. Kovalarımızı, bakırlarımızı su aldık. Tahliye için askerler geldi. Alevler 100 metre yakınımıza geldi artık. Çok yakınlaşınca onlarda müdahale etmek zorunda kaldı. İlk önce yaşlıları tahliye ettiler. Biz eşyalarımız, emanetlerimiz, evimiz var. Biz bunları bırakıp gidemezdik. Ekmek paramız. Ayrıca yardım etme amacındaydı. Bir kıvılcımı söndürebilirsek ne mutlu bize. Hemen suyumuza hortum uzattık. Dağdan taraftaki yerleri ıslatmaya çalıştık. Ne mutlu bize ki emanetlere sahip çıktık" dedi.
GEREKLİ DERSLER ALINSIN
Geçen seneki yangın felaketinden gerekli derslerin alındığını hatırlatan Kömür, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yıl hem hava gücü hem kara gücü hem belediyemizden hem Orman İşletmeden, hem Türkiye'nin her bölgesinden yanığına destek amacıyla gelen birimlerin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu seneki mücadeleyi geçen yılla kıyaslarsak; onlar bir ders oldu. Ölümlü vakalar geçti. Onun için tedbir amaçlı profesyonel olan kişiler; itfaiye, orman ekibi, havadan ve karadan bunlar görev aldı. Zaten psikolojik olarak çöktük. Ormanlarımız yandı. Karşılar yemyeşildi, kömür gibi oldu. Bir çam ağacı kolay yetişmiyor. 40-50 sene emek veriyorsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bir daha da böyle bir şey yaşatmasın. Anlatması zor kelimeler bitiyor"
SAATLERCE NÖBET TUTTU
Yangından korumak için eşyaları güvenli bölgeye aldıklarını anlatan Olcay Arslan, "Biz yardım amaçlı Bödrübet'e gidelim dedik. Ama biz Bördübet Mezarlık mevkiini duman ve rüzgardan dolayı geçemedik. Gördük ki alevler ilerliyor. Yangının bizim eve doğru geleceğini tahmin ettik. Eve geri döndük. Karavanları çektik. Bir de çadır evimizi var emanet işi yapıyoruz. Turizm bölgesi olduğu için. Yangın çabuk ulaştı. Alevler yaklaşınca biz emanet karavanları, evin bahçesinden uzaklaştırdık. Onları güvenceye aldık. Ardından dağları sulamaya başladık. Ondan sonra saatlerce uyumadan nöbet tuttuk. Bu sene geçen seneye göre çok farklı. Devletimizden Allah razı olsun. Bal yiyoruz, çamdan yiyoruz. Balık tutuyoruz, yine çamdan tutuyoruz onun tozu var çam tozu dedikleri. Benim babam balıkçıdır. Yıllarca balıkçılık yapan bir insan. Denizi seven, doğayı ormanı seven. Bizim gelecek çocuklarımız da aynı. Yani doğa olmadı mı hiçbir şey olmaz. Buraya tatile gelenler doğaya, çam kokusuna, nefes almaya geldim diyor. İnsan bir mutlu oluyor yani. Artık onu da bitirdiler" dedi.