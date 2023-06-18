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Giriş Tarihi: 19.6.2023

Emek maratonunda mutlu son

Üniversite hayali kuran adaylar aylardır verdikleri emeğin karşılığını almak için 81 il ve KKTC’deki sınav salonlarında ter döktü. YKS oturumlarının ikinci günü sona erdiğinde milyonlarca aile zorlu maratonunun bitişini sarılarak kutladı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Emek maratonunda mutlu son
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi'ne katılan 9 bin 528'si engelli 2 milyon 573 bin 156 aday 8 bin 789 binada aylardır verdikleri emeğin karşılığını almak için ter döktü. 150 bin 140 salonda 345 bin 898 kişi görevliyle yapılan sınavlarda adaylar kadar aileleri de okul çevrelerinde büyük heyecan yaşadı. Getirdikleri portatif sandalyelerde sınavın bitmesini bekleyen kimi aile üyeleri çocukları için dua etti, Yasin okudu. Aileler, sınavdan çıkan çocuklarını alkışlarla karşıladı. Bazı illerde sınava geç kalan adayları jandarma ve yunus polis ekipleri yetiştrdi. Sınava koşarak son saniyelerde girenler oldu.



Birkaç dakika geç kaldığı için kapıdan dönmek zorunda kalanlar büyük üzüntü yaşadı. İstanbul'da sınava geç kalan bir öğrencinin demir kapıya tırmanak içeri girmeye çalışması ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Rize Pazar'da anne Arzu Yıldırım ve kızı Tuğçe Yıldırım beraber YKS'ye girdi. Bayburt'ta 62 yaşındaki Ali Fuad Değirmenci 3'üncü üniversiteyi okumak için 19 yaşındaki oğlu Ömer Değirmeci'yle birlikte sınava girdi. Edirne'de 80 yaşındaki Şevki Kılıç, 'okumanın yaşı yok' diyerek elinde bastonuyla sınava girdi. İki üniversite bitirdiğini ifade eden Şevki Kılıç, arkeoloji bölümünü kazanmak için sınava girdiğini belirterek, "Gençlere tavsiyem, okulu bıraktıkları halde bile fırsat bulduklarında hemen sınava girsinler. Ben de bugün çok heyecanlıyım. Ben 40 yıldan beridir sınava giriyorum. İlk sınava 1983'te girdim" dedi.

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Emek maratonunda mutlu son
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