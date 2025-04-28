Emekli astsubay, eşini öldürüp canına kıydı

Aksaray'da emekli astsubay Cesur Bulanık (47), eşi Naciye Bulanık'ı (45) öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, saat 17.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3300 Sokak'ta meydana geldi. Cesur ve Naciye Bulanık çifti belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Evde bulunan 12 yaşındaki çocuklarını odaya kitleyen çiftin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Emekli astsubay olduğu öğrenilen Cesur Bulanık, eşini vurduktan sonra aynı silahla kendine ateş etti. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler Bulanık çiftini kanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrollerde Naciye Bulanık'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cesur Bulanık da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.