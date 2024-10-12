Emekli astsubay motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Kaza, 11 Ekim saat 14.30 sıralarında Zeytinada Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa'dan Mersin'in Anamur ilçesi istikametine seyir halinde olan 07 EBK 73 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan emekli astsubay başçavuş Hakan Ünal motosikletinin kontrolünü kaybederek yoldan çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet önce çelik bariyerlere, ardından trafik işaret levhasına çarptı.

KURTARILAMADI

Motosikletten savrulan Hakan Ünal, ağır yalandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Hakan Ünal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Ünal'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kazada hayatını kaybeden Hakan Ünal'ın eski Alanya Konaklı Jandarma Karakol Komutanı olduğu öğrenildi.

KAHRAMANMARAŞ'A ETKİNLİĞE GİDİYORDU

Kazada hayatını kaybedene Hakan Ünal'ın Türkchopper Antalya üyesi olduğu ve Kahramanmaraş'ta yapılacak olan Türkchopper 10'uncu yıl etkinliği için gittiği sırada kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünal Burdur'un Bucak ilçesi Kızıkaya Kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.