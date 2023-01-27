Haberler Yaşam Haberleri Emekli başkomiser dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 27.1.2023 14:52 Son Güncelleme: 27.1.2023 16:02

Emekli başkomiser dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde uzun yıllar başkomiser olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılan ve Fethiye’de yaşayan başkomiser Erol Ayık 77 yaşında vefat etti. Emekli başkomiser Erol Ayık’ın cenaze namazına yoğun katılım oldu.

Erdoğan CANKUŞ
Emekli başkomiser dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Fethiye'de yaşayan Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden emekli başkomiser Erol Ayık yakalandığı amansız hastalık sonucu kaldırıldığı Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 77 yaşında vefat eden emekli başkomiser Erol Ayık'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi Fethiye Merkez Yeni Camii'nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Fethiye Merkez Yeni Camii'ndeki cenaze namazını İmam Hatip Yusuf Demirci kıldırırken, namaza Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Bolelli, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, Fethiye İlçe Eski Emniyet Müdürü Oktay Uygur, İYİ Parti Fethiye İlçe Başkanı Tolga Turgutoğulları, Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Aday Adayı Mehmet Demir, emniyet mensupları, Fethiye'deki iş ve ticaret dünyasından sevenleri, turizmciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alınırken, Erol Ayık'ın cenazesi Fethiye Belediyesi cenaze nakil aracıyla Foça Mahallesi mezarlığına götürülüp, burada dualarla toprağa verildi.

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Emekli başkomiser dualarla son yolculuğuna uğurlandı
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