Emekli bayram ikramiyesi 2022 Kurban Bayramı tarihi gelmeden hesaplarda olacak. Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyesi ödemesi alacak olanlar da heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Bu noktada "bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt arıyor. Kurban bayramı emekli ikramiyesi için zam iddiaları da yeniden gündemde. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 4-7 temmuz arasında tamamlanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:
Kurban Bayramı arifesi: 8 Temmuz Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar