Haberler Yaşam Haberleri Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 22.6.2022 12:40 Son Güncelleme: 22.6.2022 12:42

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ayın kaçında?

Yılın ikinci bayramı olacak Kurban bayramı için geri sayım başladı. Bu noktada SSK ve BAĞKUR emeklileri “Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi bayram öncesinde hesaplara yatırılacak. Geçtiğimiz bayramda 1.100 TL miktarında yatan ikramiye için “Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, zam gelecek mi?” soruları da yakın takibe alındı. İşte, 2022 kurban bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihi…

Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. SSK ve BAĞ KUR emeklilerinin heyecanla beklediği emekli ikramiyeleri bayramdan önce hesaplarda olacak. Bu noktada "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ayın kaçında?" soruları yanıt arıyor. Kurban bayramı emekli ikramiyesi zam haberleri gündeme geliyor ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yok. Peki, Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne kadar, zam gelecek mi? İşte detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, zamlı mı ödenecek? Kurban bayramı emekli ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak, ayın kaçında?
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