Haberler Yaşam Haberleri Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih geldi! 2022 Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 23.6.2022 09:47

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih geldi! 2022 Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih geldi! 2022 Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala binlerce emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihlerine çevrildi. Her yıl dini bayramlarda vatandaşlara verilen ikramiyelerin toplamda 2200 TL olduğu bilinirken bu ödenek birçok kişiye ilaç gibi geliyor. Tam bu noktada ise şimdiden konuyla ilgili olarak “Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Şu anda resmi makamlardan net bir tarih gelmese de kısa süre içerisinde ödeme tarihlerinin duyurulması beklentiler arasınd a bulunuyor. Peki, Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? İşte tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım an itibarıyla başladı. 9 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü olacağından geçen sene ödenen ikramiye tarihlerine göre bu sene 1 -8 Temmuz arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Öte yandan vatandaşlar "Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl devlet tarafından sağlanan bu ödenek toplamda 2200 TL olarak iki dini bayramda da yatıyor. İşte Emekli bayram ikramiyesi ödemelerine dair detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI 2022 NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arifesi 8 Temmuz 2022 tarihine denk geliyor. Diyanet Kurban Bayramı tatili günlerini açıkladı. 4 gün süren Kurban Bayramı'nın tarihleri şöyle:

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

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Emekli Bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih geldi! 2022 Kurban Bayramı Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak?
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