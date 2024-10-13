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Giriş Tarihi: 13.10.2024 09:03 Son Güncelleme: 13.10.2024 09:13

Emekli Binbaşı silah temizlerken eşini öldürdü

İstanbul Beşiktaş’ta yaşayan emekli Binbaşı Levent Ağagil(62) iddiaya göre evlerinde misafir ağırladıkları sırada silahını temizlerken eşi Güliz Ağagil’i(58) göğsünden vurdu. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis şüpheli Levent Ağagil’i gözaltına aldı. Emekli Binbaşı ifadesinde ise gözyaşları içinde; “Silahı temizlerken bir anda ateş aldı” dediği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emekli Binbaşı silah temizlerken eşini öldürdü

Beşiktaş Ulus Mahallesinde bulunan lüks sitede dün akşam saatlerinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti. Emekli Binbaşı Levent Ağagil ile eşi Güliz Ağagil evlerine misafir çağırmış sohbet ediyorlardı. İddiaya göre Levent Ağagil dolaptan çıkardığı silahını temizlemek ve misafirine göstermeye başladı. Temizlik sırasında silah biranda ateş alınca eşi Güliz Ağagil göğsünden vuruldu.

Ağır yaralanan kadın misafirlerle birlikte hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis Levent Ağagil'i gözaltına aldı. Emekli Binbaşı ifadesinde gözyaşlarını tutamadı. Taksirle öldürme suçundan işlem yapılan emekli Binbaşının ifadesinde; "Silahı misafirime göstermek için dolaptan çıkardım, temizlerken bir anda ateş aldı" dediği öne sürüldü. Evdeki misafir M.T.K.(56) 'da benzer ifade verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Emekli Binbaşı silah temizlerken eşini öldürdü
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