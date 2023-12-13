Emekli emniyet müdürü Osman Öztürk, futbol terörüne dikkat çekti

Stadyumlarda güvenliğin etkin olarak sağlanması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, stadyumlarda güvenliği sağlayacak güvenlik görevlilerinin ise eğitimli olması ve gelişigüzel olarak seçilmemesi gerektiğini söyledi. Futbolda şiddete karşı kulüplere, yöneticilere, sporculara ve teknik heyete yönelik eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Öztürk şunları kaydetti:

BİLİNÇLENDİRİCİ ÇALIŞMALAR YAPILMALI

"Şiddetin toplumsal hayatın her alanında görüldüğü dikkate alınarak bunu önlemek için taraftarlar, tribün liderleri, fanatikler, holiganlar ve taraftar derneklerine yönelik eğitici ve bilinçlendirici çalışmalar yapılmalıdır. Futbol sektöründe sürekli bir eğitim, denetim ve uygulama prosedürü oluşturulmalıdır. Stadyumların güvenlik ve acil durum planları, çağdaş ve bilimsel verilere göre hazırlanmalı ve periyodik olarak yapılacak tatbikatlarla da güncel tutulmalıdır. Eğitim kurumlarında sporda şiddet ve saldırganlık konusu bütün yönleriyle işlenmelidir. Saldırgan hareketlerde bulunanlar cezalandırılmalıdır."