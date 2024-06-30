Emekli emniyet müdürü Öztürk’e İtalya’dan şiir ödülü

Emekli emniyet müdürü Osman Öztürk şiirleriyle uluslararası arenada da dikkat çekiyor. Öztürk, edebiyat alanındaki başarısını yeni bir ödülle daha taçlandırdı. Öztürk, İtalya'da "Pro Loco Derneği tarafından düzenlenen uluslararası şiir yarışmasında; Bahar temalı şiirler dalında; "Ricordami Un Giorno" "Bir Gün Beni Hatırla " isimli şiiriyle uluslararası şiir ödülü aldı. Öztürk, "Yazılarım ve şiirlerimle, ülkemin güvenliği kadar Türk edebiyatının da güvende olması, gelecek nesillere doğru aktarılması ve uluslararası arenada başarıyla temsiline de katkı sunmaya çalışıyorum. Unutmayalım insanlık bir şiirdir ve her satırında sevgi saklıdır. Şiirimi bu ödüle layık görenlere, ilgisini benden esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.