Kurban Bayramı için geri sayım sürerken emekli ikramiyesi ne kadar oldu, ne zaman yatacak ve kaç para ödenecek sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene 9 Temmuz tarihinde idrak edilecek olan 2022 Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekli bayram ikramiyesi için bekleyişe geçti. Bilindiği üzere senenin ikinci bayramında da vatandaşlara belirlenen miktardaki bu ücret sağlanmış olacak. Geçen sene bayramda 1000 TL'lik ikramiyenin 100 TL zamlandığı biliniyordu. Peki Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? 2022 Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak, bayramdan önce yatar mı?