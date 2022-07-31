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Giriş Tarihi: 1.8.2022

Emekli imamdan resim sergisi

Emekli imamdan resim sergisi
Artvin'de çocuk yaşlarda başlayan resim yapma tutkusuna, din görevlisi olarak çalıştığı yıllarda ara veren emekli imam Nurettin Temiz, 30 yıl sonra Kırşehir'de ilk sergisini açtı. Şavşat ilçesinde, 5 yaşındayken komşuda gördüğü Osmanlı dönemine ait bir resimle içindeki tutkuyu keşfeden Temiz, ortaokul ve lise yıllarında kendini geliştirdi. Babasının karşı çıkması nedeniyle evlerinin çatısında gizli gizli resim yapan Temiz, çizdiği bir resmin halk eğitim merkezine satın alınmasıyla sanatını devam ettirmeye karar verdi. Lisede okul müdürü ve halk eğitim merkezi görevlilerinin teşvikiyle kendini geliştiren Temiz, imam hatip lisesini bitirdikten sonra 1987'de imam olarak Şavşat ilçesindeki bir köy camisinde görev yapmaya başladı. Temiz, 1989'dan itibaren resim yapmaya ara vererek görevini Artvin, Samsun ve 1994'te tayin olduğu Kırşehir'de sürdürdü. Camilerdeki görevini aksatmaması için resim tutkusunu bir kenara bırakan Temiz, emekli olduktan sonra tekrar tuvalini ve fırçasını eline alarak yaklaşık 30 yılın ardından resim yapmaya başladı. Evinin bir odasını çalışma mekanı haline getiren 55 yaşındaki Nurettin Temiz, küçük yaşlardan itibaren, resim yapmanın kendisinde bir tutku haline geldiğini belirterek, "İlkokul, ortaokul ve lise dönemlerimde resim dersim hep 10'du. Herkes bana resim yaptırıyordu" dedi. Temiz, 52 tablodan oluşan ilk sergisini de temmuz ayında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtığını söyledi. Olumlu dönüşler aldığını belirten Temiz, ikinci sergiyi de açmak istediğini ifade etti.

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Emekli imamdan resim sergisi
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