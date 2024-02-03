Emekli kadına ev sahibi zulmü

İstanbul'da tek başına yaşayan 67 yaşındaki emekli kadın kirayı artırmak isteyen ev sahibinin tehdidine maruz kaldı. Olay 18 Ekim 2022 tarihinde meydana geldi. Kağıthane ilçesinde tek başına yaşayan Berrin Ü., ev sahibi tarafından aranarak kirayı artırdığını yeni yatıracağı kirayı bu şekilde yatırmasını istemesiyle karşılaştı. Eşi vefat eden ve tek başına yaşayan yaşlı kadın emekli maaşıyla geçindiğini bu nedenle yüksek bir kira bedelini yatıramayacağını söyledi.

YÜZDE 300'LÜK KİRA ARTIŞI YAPTI

Ev sahibi ise mevcut kira olan bin 800 lirayı 6 bin liraya çıkardı. taraflar kira artış konusunda anlaşamayınca ev sahibi Süleyman Ç., yaşlı kadını sık sık arayarak rahatsız etmeye başladı. Son olarak akşam saatlerinde Berrin Ü.'yü arayan ev sahibi kira artış oranını tekrarladı. Yaşlı kadın ise Süleyman Ç.'ye bu miktarı ödeyecek gücünün olmadığını evden çıkma durumunda kalacak kimsesinin olmadığını belirtti.

"DEVLET TANIMAM EŞYALARINI ATARIM"

Süleyman Ç., kiracısının istediği parayı veremeyeceğini öğrenince evini terk etmesini istedi. Berrin Ü., evden çıkamayacağını söyleyince bu kez, 'Ben Devlet tanımam, evine zorla girer bütün eşyalarını dışarı atarım' tehdidine maruz kaldı. Neye uğradığına şaşıran yaşlı kadın aldığı tehdit sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ev sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

2 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılığa gelerek ifade veren mağdur kadın ev sahibinin kendisini sürekli arayarak huzurunu bozduğunu, son olarak ağır tehditlerde bulunduğunu belirtti. Şikâyet sonrası olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma sonunda şüpheli hakkında 'Kadına Karşı Tehdit' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Şüpheli ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.