‘Emekli kartını alırız, parasını harcarız’

İzmir'de geçen yıl mayıs ayında 58 yaşındaki babaannesi Sevim Ç.'yi 17 yerinden bıçaklayarak öldüren 15 yaşındaki torun E.Ç. ile aynı yaştaki arkadaşı M.T.T.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanıklar İzmir 1. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada torun E.Ç. "Arkadaşım M.T.T. bu olayı birlikte gerçekleştirdiğimizi söyleme hususunda beni tehdit etti" dedi.Savcı mütalaasında mesajlaşma kayıtlarından anlaşılacağı üzere E.Ç. ile M.T.T.'nin Sevim Ç.'yi öldürmeyi planladıkları, E.Ç.'nin annesi ile çok uğraştığı için babaannesine kin duyduğu ve öldürmede kullanılacak suç aletlerini dahi planladıklarını belirtti. İki çocuğun da bu doğrultuda plan yaparak çapa, muşta, sopa ve kesici alet kullanmak üzere Sevim Ç.'yi 17 yerinden yaralayarak kasten öldürdükleri ifade edildi. Duruşma savcısı mesajlaşma içeriklerinde, "Parasını alırız. Emekli kartını alırız. Paralarını harcarız" şeklinde içerikler bulunduğundan sanıkların yağma veya yağmaya teşebbüsten de yargılamalarını talep etti.