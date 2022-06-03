Kira artış oranı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı

5 aylık memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı

5 aylık memur zammı

6 aylık enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur zammı hesabı

6 aylık enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur maaşları hesabı

İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ve memur Temmuz zammı için enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...