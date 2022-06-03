SSK, BAĞKUR Emekli maaş zammı gelişmeleriyle yakından takip edilmeye devam ediyor. Bilindiği üzere bugün bu zam oranıyla ilgili kritik bir gündü. Öyle ki, uygulanacak zam oranında belirleyici olacak Mayıs enflasyonu açıklandı. Hal böyleyken "Temmuz ayı 2022 SSK, BAĞKUR Emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Peki, Emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...
Kira artış oranı, emekli ve memur Temmuz zammı gibi birçok kalemde direkt olarak etkili olan Mayıs 2022 enflasyon oranı TÜİK tarafından duyuruldu. Emekli ve memur zammı ile Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri yükselecek. Temmuz zammı için artık sadece 1 veri kaldı.
5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı
5 aylık memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı
5 aylık memur zammı
6 aylık enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur zammı hesabı
6 aylık enflasyon beklentileriyle beraber emekli ve memur maaşları hesabı
İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği emekli ve memur Temmuz zammı için enflasyon farkı ile beraber yeni emekli-memur maaşları hesaplama tabloları...
SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ORAN KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon oranı için duyuruda bulundu. Buna göre enflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.
Milyonlarca emekli ve memurun Temmuz ayında alacakları zam oranlarını belirleyecek olan enflasyon rakamları netleşiyor. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran da ortaya çıkmış oldu.
5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU
Böylece Temmuz zammı ile ilgili ipuçları da gelmiş oldu. Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksi Mayıs ayı ile birlikte 931,76'ya çıktı. Bu değişim 5 aylık enflasyon oranının yüzde 35,64 olarak gerçekleşmesini sağladı.
TÜİK'in geçen ay açıkladığı rakamlara göre dört aylık enflasyon oranı ise yüzde 31,71 olmuştu. Mayıs ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekliler ve memurlar için ilk 5 aylık oranlar da kesinleşmiş oldu.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 39,67 OLDU
Bu arada Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklisine Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş artışı yapılıyor.
Bu artışlar enflasyon oranında gerçekleştiriliyor. Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.
Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayında Aralık ile Haziran arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar artış alacak.