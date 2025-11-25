EMEKLİ MAAŞ ZAMMI OCAK 2026: Son rakamlarla SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yüzde kaç zamlanacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez maaş zammı almaktadır. Bu zamlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bir önceki 6 aylık dönemdeki (Temmuz-Aralık) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında belirlenmektedir. 2026 yılının Ocak ayı zammı için ilk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon rakamları belli olmuş durumda. Bu veriler ışığında, emekli maaşının alacağı en düşük zam oranı şimdiden netleşirken, yıl sonu tahminleri de nihai zam oranına ışık tutuyor. İşte, emekli zammı maaş hesaplama tablosu:
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaş zammını belirleyen 6 aylık enflasyonun ilk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) verileri ile birlikte, maaşlarına yapılacak en düşük zam oranını şimdiden garantilemiş durumda. Açıklanan bu verilere göre, Ocak 2026'da emeklilere yapılacak en düşük maaş artış oranı %10,25 olarak kesinleşmiştir.
Bu oran, Kasım ve Aralık aylarında enflasyonun rakamlara dahil olmasıyla değişiklik gösterecek.
Emekli zammı, 6 aylık enflasyon verisine göre belirleneceği için, bu tahminler SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı nihai zam oranını önemli ölçüde etkileyecek.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi Kasım ayı sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.
Anket sonuçlarına göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. Tahmini olarak ortaya çıkan emekli zammı ise 13,31 olacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.
İşte, emekli maaşı hesaplama tablosu:
(Bu hesaplamalar, TCMB'nin son Piyasa Katılımcıları Anketindeki 6 aylık enflasyon beklentisine göre yapılmış tahminlerdir.)