EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TABLOSUNDA SON VERİLER! 2026 Ocak SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

PİYASA ANKETİ İLE ZAM TAHMİNİ GÜNCELLENDİ

Emekli zammı için en güçlü tahminler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi ile belirleniyor. Kasım ayı anket sonuçları, tüm zam hesaplamalarını bir kez daha değiştirdi ve 6 aylık enflasyon tahmini güncellendi.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomistin bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentileri kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseldi.