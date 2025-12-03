Emekli maaşı 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL olan ne kadar maaş alacak? 2026 Ocak emekli zammı tablosu

TÜİK'in bugün yayımladığı kasım ayı enflasyon verileri, yeni dönem emekli maaşı hesaplamalarında belirleyici oldu. Enflasyon aylık bazda yüzde 0,87 artarken, yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak kaydedildi. Bu gelişmenin ardından özellikle 16.811 TL, 17.000 TL, 18.000 TL maaş alan emekliler 2026 Ocak zammının ne kadar yansıyacağını araştırmaya başladı. Peki açıklanan enflasyon oranları emeklilerin yeni maaşlarını nasıl etkileyecek?
SSK VE BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına zam, TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisiyle belli oluyor. Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak-Haziran enflasyon oranı kadar, yani yüzde 16,67 oranında bir zam aldı. En düşük emekli aylığı ise 16.811 TL'ye yükseltildi.
Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.
5 aylık enflasyon toplamı ise yüzde 11,21 oldu. Böylelikle emekliler şimdiden yüzde 11,21 zammı cebine koydu.
3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisiyle de emekli maaşlarına yapılacak zam kesinleşecek.
|Mevcut Maaş
|Zamlı Maaş
|₺16.881,00
|₺18.773,36
|₺17.000,00
|₺18.905,70
|₺17.500,00
|₺19.461,75
|₺18.000,00
|₺20.017,80
|₺18.500,00
|₺20.573,85
|₺19.000,00
|₺21.129,90
|₺19.500,00
|₺21.685,95
|₺20.000,00
|₺22.242,00
|₺21.000,00
|₺23.354,10
|₺22.000,00
|₺24.466,20
|₺23.000,00
|₺25.578,30
|₺24.000,00
|₺26.690,40
|₺25.000,00
|₺27.802,50
|₺26.000,00
|₺28.914,60
|₺27.000,00
|₺30.026,70
|₺28.000,00
|₺31.138,80
|₺29.000,00
|₺32.250,90
|₺30.000,00
|₺33.363,00
Kasım ayı enflasyon beklentilerine göre yeni zam hesabı:
• Toplam enflasyon: % 11,69
• 5 aylık oluşacak enflasyon farkı: 6,37
• Toplu sözleşme zammı: %11
• Toplam kümülatif zam: yüzde 18,07
Ekonomistlerin yüzde 31,89'luk 2025 sonu enflasyon beklentisine göre 6 aylık enflasyon 13,04 olacak. Böylelikle SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 13,04 oranında zam yapılacak.
Yıl sonu hesaplamalarına göre en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 854 TL'ye çıkacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yıl sonu tahminlerini güncelledi. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yılın 4. Enflasyon Raporu'nda 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 31 ila 33 arasına yükseldiği açıklandı.
Ocak ayında enflasyonun yüzde 31 çıkması halinde emeklilere yüzde 12,28'lik zam yapılacak.
Merkez Bankası'nın tahmin aralığının üst bandı olan yüzde 33 gelmesi halinde zam oranı yüzde 13,99 olarak hesaplanacak.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistler de enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB tarafından agerçekleştirilen Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 ekonomist, bir önceki anket döneminde yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye yükseltti.
Merkez Bankası'nın anketine katılan 68 ekonomistin yıl sonu için enflasyon tahminine göre altı aylık enflasyon yüzde 13,31 oranında gerçekleşecek. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı da aynı miktarda olacak. Böyle bir durumda emeklilere yüzde 13,31 zam yapılacak. En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 19 bin 128 TL'ye çıkacak.
16.881 TL'lik en düşük emekli taban maaşı;
Enflasyon yüzde 31 olursa 18.954 TL'ye
Enflasyon yüzde 32 olursa 19.100 TL'ye
Enflasyon yüzde 33 olursa 19.243 TL'ye çıkacak.
Emekli taban aylıkları yani ortalama olarak 20.000 TL'yi bulacak.
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilirek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.