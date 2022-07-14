Emekli maaşı 2022 temmuz ödeme takvimi! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. Buna göre temmuz zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağı belli oldu. 4A, 4B ve 4C emekli ödemeleri e devlet ile takip edilmeye başladı. "emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte "SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusunun cevabı!
EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Son Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu. Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu.
Emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu!
İşte tarihler...
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TEMMUZ ÖDEME TAKVİMİ 2022
Bağ-Kur emeklisi için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,
Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.
SSK emekli maaşları için ödemeler,
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Haziran ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Yeni maaşları belirleyen enflasyon haziranda aylık 4,95 olurken, yıllık bazda ise 78,6 olarak gerçekleşti.
En düşük emekli maaşı 3.500 TL olarak belirlendi.
Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre;
En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya,
En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.077 liraya,
Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.686 liraya,
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.703 liraya çıkacak.
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.