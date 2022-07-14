Emekli maaşı 2022 temmuz ödeme takvimi! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ödeme takvimi açıklandı. Buna göre temmuz zamlı maaşların ne zaman hesaplarda olacağı belli oldu. 4A, 4B ve 4C emekli ödemeleri e devlet ile takip edilmeye başladı. "emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2022 temmuz zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte "SSK ve BAĞKUR emekli maaşı ne zaman yatacak" sorusunun cevabı!