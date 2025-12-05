EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK HESAPLAMA | Emekli zammı ne kadar olacak? 5 aylık zam oranı belli oldu!

Emeklilerin 2026 Ocak zammı için kritik döneme girilirken 5 aylık enflasyon oranlarının ortaya çıkması hesaplamaları hızlandırdı. TÜİK'in yayımladığı verilerle birlikte emekli maaşlarının ne kadar artacağına dair beklentiler güçlenirken, gözler yeni yılda uygulanacak zam oranına çevrildi. Milyonlarca emekli, Ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre; Kasım'da tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,87 artış gösterdi. Bu oranla birlikte yıllık enflasyon yüzde 31,07'ye yükseldi.

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustos ayında yüzde 2,04, eylül ayında yüzde 3,23 ve ekim ayında yüzde 2,55 olan aylık artışlarla birlikte, 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.