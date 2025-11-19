EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI HESAPLAMA: 4 aylık oran belli oldu! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

2026 Ocak zammı heyecanı emekliler arasında giderek artıyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle SSK ve Bağ-Kur maaşlarındaki ilk dört aylık fark belli olurken, Kasım ve Aralık ayı enflasyonu nihai zam oranını belirleyecek kritik veri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca emekli " Yeni yılda emekli maaşı ne kadar olacak?" ve "En düşük emekli maaşı kaç TL'ye yükselecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Ocak zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar…
TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayı TÜFE verisi, emekli maaş zammı hesaplamasında kullanılan 4. veri oldu. Böylece 4 aylık enflasyon oranı da netleşti. Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandığında, 2026 Ocak emekli maaş zammı kesinleşmiş olacak. İşte detaylı tablo:
Aylara Göre Enflasyon Oranları şu şekilde;
Temmuz 2025: %2,06
Ağustos 2025: %2,04
Eylül 2025: %3,23
Ekim 2025: %2,55
Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25
Emekli maaş zamları yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında belirleniyor. Zam oranı, ilgili dönemdeki enflasyon farkına göre hesaplanıyor ve emekli maaşlarına yansıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 Ocak zammını Temmuz–Aralık döneminde TÜFE'deki artışa göre öğrenecek.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.
Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.
İşte enflasyon rakamları sonrası zamlı emekli maaşları...