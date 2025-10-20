EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMASI SON DURUM GELİŞMELERİ 2026: Son rakamlarla SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?

3 AYLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında enflasyon sırasıyla %2,06 , %2,04 ve %3,23 olarak gerçekleşti.

Böylece 2025'in ikinci yarısında ilk 3 ayın toplam enflasyonu %7,5 oldu.

Bu oran, emeklilerin Ocak 2026 maaş artışında belirleyici olacak 6 aylık verinin yarısını oluşturuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık ayı verileri zammın nihai oranını belirleyecek.