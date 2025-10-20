Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMASI SON DURUM GELİŞMELERİ 2026: Son rakamlarla SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?
TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verileriyle birlikte emeklilerin 2026 Ocak zammı için 6 aylık dönemin yarısı tamamlandı. Temmuz, ağustos ve eylül ayı verileri açıklandı, şimdi gözler ekim, kasım ve aralık ayı rakamlarında. 3 aylık enflasyon oranı belli olurken, milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi “Ocak 2026’da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte emekli zammı için son tablo ve enflasyon tahminlerine göre olası zam oranları...

Milyonlarca emekli için zam süreci başladı. TÜİK'in yayımladığı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 Ocak zammı için 6 aylık dönemin yarısı geride kaldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için emekli maaşı zam oranını 6 aylık enflasyon belirlerken, memur emeklileri ise toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı alacak. 3 aylık enflasyon verisiyle oluşan tablo, Ocak 2026 emekli zammı ne kadar olacak sorusunda ilk ipuçlarını veriyor.

3 AYLIK ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında enflasyon sırasıyla %2,06 , %2,04 ve %3,23 olarak gerçekleşti.
Böylece 2025'in ikinci yarısında ilk 3 ayın toplam enflasyonu %7,5 oldu.
Bu oran, emeklilerin Ocak 2026 maaş artışında belirleyici olacak 6 aylık verinin yarısını oluşturuyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranı kadar maaş zammı alıyor. Bu nedenle ekim, kasım ve aralık ayı verileri zammın nihai oranını belirleyecek.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaş zammı tahminleri yıl sonu beklentileri ile değerlendiriliyor.

Orta Vadeli Program (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 oldu. OVP tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK, Bağkur maaş zamlarına yüzde 10,14 zam yapılacak.

Son yayımlanan Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 31,77 bekleniyor. Buna göre zam oranı yüzde 12 seviyesinde olabilir.

Her ay ekonomik dengeler değerlendirilerek yılsonu ve aylık tahminler güncelleniyor. 2026 ocak emekli zammı ocak ayı başında gelecek rakamlarla netliğe kavuşacak.

3 aylık farkla SSK ve Bağ-Kur'lu taban emekli maaşı 18.147 TL seviyesine geliyor. İşte %7,5 artışla yeni maaşlar:

Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (TL)
16.881 18.147
17.000 18.275
17.200 18.490
17.500 18.813
18.000 19.350
18.100 19.458
18.200 19.565
18.300 19.673
18.500 19.888
18.600 19.995
19.000 20.425
19.100 20.533
19.200 20.640
19.300 20.748
19.400 20.855
19.500 20.963
20.000 21.500
25.000 26.875
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI HESAPLAMASI SON DURUM GELİŞMELERİ 2026: Son rakamlarla SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak?
