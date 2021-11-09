Emekli maaşıyla sokak hayvanlarına bakıyor

UŞAK
'TA yaşayan emekli memur Nurullah Dilik (61), kendisini sokak hayvanlarına adadı. 11 yıldır elektrikli bisikletiyle sokak sokak dolaşan Dilik, hayvanların su ve yem kaplarını dolduruyor. Haftada yaklaşık 400 kap su ve mama doldurup 500'e yakın sokak hayvanını besleyen Dilik, "Haftada ortalama 50 ton su taşıyorum. Emekli maaşım yettiğince de mama alıyorum. Cumaları hutbelerde sokak hayvanlarımıza bakmamız gerektiği ile ilgili hutbeler okunuyor. Biz zaten, Allah rızası için bunları yapmalıyız. Bu bilinç doğrultusunda herkesi bu iyiliğe davet ediyorum" dedi.