Haberler Yaşam Haberleri Emekli memur zammı için kritik veriler geliyor! SSK Bağkur 2023 Ocak ayı Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 28.9.2022 09:15

Emekli memur zammı için kritik veriler geliyor! SSK Bağkur 2023 Ocak ayı Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Yeni yıla adım adım yaklaşırken Ocak zammı için de meraklı bekleyiş başladı. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranıyla belirlenecek olan zam oranı binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Bu noktada ise “2023 Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Temmuz ayında emeklilere uygulanan zam oranı %42,35 olarak açıklanmıştı. Peki, 2023 Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.

Emekli memur zammı için kritik veriler geliyor! SSK Bağkur 2023 Ocak ayı Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı son durum ve gelişmeleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. 2023 yılına adım adım yaklaşırken aynı zamanda binlerce kişiyi ilgilendiren bu zam oranı da Ocak ayında netleşmiş olacak. Bu karar yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı göz önüne alınarak gerçekleşecek. Hal böyleyken ise "2023 Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ve memur zam oranına dair son durum ve gelişmeler.

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

2 AYLIK ORAN YÜZDE 3,86 OLDU

Takvim.com.tr'de yer alan bilgilere göre; 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 3,86 oranında zam oluştu.

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Buna göre;

Güncel maaş: 3500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3635 TL

Güncel maaş: 3600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3738 TL

Güncel maaş: 3700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3842 TL

Güncel maaş: 3800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3946 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 3900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4050 TL

Güncel maaş: 4000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4154 TL

Güncel maaş: 4100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4258 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 4200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4362 TL

Güncel maaş: 4300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4465 TL

Güncel maaş: 4400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4569 TL

Güncel maaş: 4500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4673 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 4600 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4777 TL

Güncel maaş: 4700 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4881 TL

Güncel maaş: 4800 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4985 TL

Güncel maaş: 4900 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5089 TL

EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA İLK VERİLER GELDİ! 2022 Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL? Yeni zam hesaplanıyor...

Güncel maaş: 5000 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5193 TL

Güncel maaş: 5100 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5296 TL

Güncel maaş: 5200 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL

Güncel maaş: 5300 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5504 TL

Güncel maaş: 5400 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5608 TL

Güncel maaş: 5500 TL
2 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5712 TL

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Emekli memur zammı için kritik veriler geliyor! SSK Bağkur 2023 Ocak ayı Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?
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