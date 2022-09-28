Emekli memur zammı için kritik veriler geliyor! SSK Bağkur 2023 Ocak ayı Emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur zammı son durum ve gelişmeleriyle gündemde yer edinmeye devam ediyor. 2023 yılına adım adım yaklaşırken aynı zamanda binlerce kişiyi ilgilendiren bu zam oranı da Ocak ayında netleşmiş olacak. Bu karar yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranı göz önüne alınarak gerçekleşecek. Hal böyleyken ise "2023 Ocak ayı emekli ve memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte emekli ve memur zam oranına dair son durum ve gelişmeler.