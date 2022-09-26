Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2023 Ocak ayı emekli ve memur zammı beklenti ve tahminler...

Emekli ve memurların maaşları her yıl Ocak ve Temmuz olmak üzere iki kez zamlanıyor. Yeni zam oranı için gözler yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranlarına çevrilirken bu noktada binlerce vatandaş "Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Eylül ayının da önümüzdeki günlerde açıklanmasıyla yeni zam oranı için üç aylık veri ortaya çıkmış olacak. Peki, 2023 Ocak ayı Emekli memur zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar.