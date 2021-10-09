Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Emekli öğretmen 70 yaşındaki eşini öldürüp polise teslim oldu
Giriş Tarihi: 9.10.2021 20:53

Emekli öğretmen 70 yaşındaki eşini öldürüp polise teslim oldu

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Emekli öğretmen 70 yaşındaki eşini öldürüp polise teslim oldu

Konya’da eşi Sevil Şimşek’i (70) tabanca ile başından vurup, öldürdükten sonra polisi arayıp ‘eşimi öldürdüm’ diyerek ihbarda bulunan şüpheli Turgut Şimşek (70), suç aleti tabanca ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu. Katil zanlısı ilk ifadesinde eşinin çok konuştuğunu ve bu nedenle sürekli tartıştıklarını söylediği ileri sürüldü.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan emekli öğretmen Turgut Şimşek, eşini öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ihbara konu olan adrese giden polis, Sevil Şimşek'i başından vurularak öldürülmüş halde buldu. Cinayetin ardından evden ayrılan şüpheli Turgut Şimşek ise ruhsatlı suç aleti tabanca ile birlikte Dutlukır Polis Merkezine giderek teslim oldu. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları incelemede bir adet boş kovana rastladı. Öldürülen Sevil Şimşek'in de kanser hastası olduğu öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli öğretmen 70 yaşındaki eşini öldürüp polise teslim oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA