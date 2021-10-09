Emekli öğretmen 70 yaşındaki eşini öldürüp polise teslim oldu

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Melikşah Mahallesi Ertosun Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan emekli öğretmen Turgut Şimşek, eşini öldürdüğünü söyledi.

Bunun üzerine ihbara konu olan adrese giden polis, Sevil Şimşek'i başından vurularak öldürülmüş halde buldu. Cinayetin ardından evden ayrılan şüpheli Turgut Şimşek ise ruhsatlı suç aleti tabanca ile birlikte Dutlukır Polis Merkezine giderek teslim oldu. Olay yeri inceleme ekipleri evde yaptıkları incelemede bir adet boş kovana rastladı. Öldürülen Sevil Şimşek'in de kanser hastası olduğu öğrenildi. Şüphelinin Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun sürdüğü belirtildi.