Haberler Yaşam Haberleri Emekli öğretmen eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:50 Son Güncelleme: 10.12.2021 12:00

Emekli öğretmen eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Emekli öğretmen eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi

Antalya’da meydana gelen cinayette Talat Yılmaz emekli öğretmen eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra sabaha kadar başında bekledi.

Antalya'da Talat Yılmaz (64) tartıştığı öğretmen emeklisi eşi Gülsenem Yılmaz'ı akşam göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Sabaha kadar eşinin başında beklediği ve hava aydınlanınca polise teslim olduğu öğrenildi.

Korkunç cinayet Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 70 Sokak üzerindeki bir sitenin A blok 3'üncü katında meydana geldi. Talat Yılmaz, gece öğretmen emeklisi 2 çocuğunun annesi eşi Gülsenem Yılmaz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine gözü dönmüş Yılmaz, eşi Gülsenem Yılmaz'ı mutfakta göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz kadın kan kaybından hayatını kaybetti.

CESEDİN BAŞINDA BEKLEDİ

Cinayetin ardından Talat Yılmaz ambulans çağırmak yerine sabaha kadar eşinin başında bekledi. Hava aydınlanınca polis merkezine gidip teslim oldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülsenem Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayeti öğrenen çiftin çocuklarından Kayhan Yılmaz sinir krizleri geçirdi.

OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Cumhuriyet savcısının evde yaptığı incelemeni ardından Gülsenem Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz öğretmenin yakınları ise sinir krizi geçirdi. Cinayet masası ekipleri suç aleti bıçağa el koydu. Talat Yılmaz ise sorgusu yapılmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

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Emekli öğretmen eşini öldürüp sabaha kadar başında bekledi
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