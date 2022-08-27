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Giriş Tarihi: 27.8.2022 10:10 Son Güncelleme: 27.8.2022 10:21

Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen emekli öğretmen evinde ölü bulundu.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu

Trabzon'nun Ortahisar ilçesine Ortahisar ilçesine bağlı Gülbaharhatun Mahallesi İnönü Caddesinde gece saatlerinde cadde üzerindeki bir apartmanın 1. katında yalnız yaşayan emekli öğretmen Alpaslan A'nın dairesinden kötü koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dairenin kapısını açıp eve girdiklerinde Alpaslan A'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen 60 yaşındaki Alpaslan A'nın cesedi görevliler otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Emekli öğretmen evinde ölü bulundu
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