Haberler Yaşam Haberleri Emekli öğretmen Fethiye'de denizde boğuldu
Giriş Tarihi: 12.8.2025 10:41 Son Güncelleme: 12.8.2025 10:53

Emekli öğretmen Fethiye'de denizde boğuldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde serinlemek için denize giren 71 yaşındaki emekli öğretmen Muzaffer Salman boğularak hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Emekli öğretmen Fethiye’de denizde boğuldu

Aslen Burdur'lu olduğu öğrenilen ve Fethiye'de uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekliye ayrılan Muzaffer Salman çalış plajında serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti. Salman'ın denize girdikten sonra hareketsiz kaldığını fark eden vatandaşlar plajdaki cankurtarana haber verirken, 112 acil çağrı merkezinden de yardım istendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri emekli öğretmene yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptıktan sonra Fethiye Devlet hastanesine sevk etti. Emekli öğretmen Muzaffer Salman tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti .İyi yüzme bildiği ve tansiyon hastası olduğu öğrenilen Muzaffer Salman'ın cenazesi adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli öğretmen Fethiye'de denizde boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz