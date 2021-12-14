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Giriş Tarihi: 14.12.2021 00:49 Son Güncelleme: 14.12.2021 00:50

Emekli öğretmen sahte içki kurbanı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Emekli öğretmen sahte içki kurbanı

Kahramanmaraş’ta sahte içkiden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan 7 kişiden 4’ü yaşamını yitirdi. Sahte içkiden ölenler arasında yer alan emekli öğretmenin içki paylaşımı ise dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta Şahin Büyüksakallı (55), Abdullah Çam (62) ve Ali Kalaycı (71) ile Elbistan ilçesinden Aytekin Karagenç, sahte içki içtikten sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 4 kişi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ali Kalaycı'nın hastaneye gittiğinde polislere, içki içtikten sonra rahatsızlandığını ve içkiyi Şahin Büyüksakallı'dan aldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan sahte içkiden yaşamını yitirenlerden emekli öğretmen Aytekin Karagenç'in sosyal medya hesabındaki bir paylaşımı dikkat çekti. Bir arkadaşının, "Elbistan'da rakı içmek var ya…" şeklindeki gönderisini paylaşan 2 çocuk babası Karagenç'in cenazesinin Elbistan'da, 62 yaşındaki 5 çocuk babası Abdullah Çam'ın, Türkoğlu ilçesine bağlı Çakallıçullu mahallesinde, Şahin Büyüksakallı'nın merkez Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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Emekli öğretmen sahte içki kurbanı
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