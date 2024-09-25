Emekli öğretmene milyonluk tuzak

İstanbul Bakırköy'de meydana gelen olayda, emekli öğretmen Sevim Aşıcı'yı (77) telefonla arayan dolandırıcılar, 'Bir operasyonda adınız geçiyor, 33 kişi sizinle birlikte mağdur, kimlik bilgileriniz her yerde var. Ziynet eşyalarınızı banka kasanızdan alıp bize verin, sayıp geri vereceğiz' dedi. Dolandırıcılar Aşıcı'yı 1 saatten fazla süre telefonda tuttu. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle evinin yakınındaki bankanın kasasından piyasa değeri 1 milyon liradan fazla olan 53 ata lira altınını alan Aşıcı, ticari taksiyle olay yerine gelen kişilere altınlarını teslim etti. Dolandırıcılar Aşıcı'ya 'Altınları geri getireceğiz' derken, kadın ise olaydan sonra evine döndü. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Aşıcı, polise giderek şikâyetçi oldu.Aşıcı, "Beni birisi arayarak, 'Sizin bilgilerinizi almışlar, şimdi biz onun araştırmasını yapıyoruz. Ben başkomiserim, isterseniz beni 155'i arayarak sorabilirsiniz, daha sonra savcımla da konuşacaksınız' dedi. Beni ikna etti. Ben çocuklarıma haber vereyim dediğimde ise 'Biz operasyon yapıyoruz, haber verirseniz çocuğunuz tehlikeye girecek, biz dosyanızı kapatacağız' dedi. Bana tüm kardeşlerimin, torunlarımın adlarını ve mesleklerini söyledi. Hakikaten tüm bilgiler doğru. 'Ziynet eşyalarınızı kayıt altına alıp size geri vereceğiz' dedi. O kadar haber dinliyorum, örnekleri izliyorum, yine de inandım. Benim durumuma düşmesin kimse, açıkgöz olsunlar, uyanık olsunlar" dedi. Aşıcı'nın altınları teslim ettiği anlar sokakta bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.