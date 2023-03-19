Emekli öğretmeni iki kez dolandırdılar

İstanbul'da yaşayan emekli öğretmen Münire Turunç'u (90) geçen ekimde arayan ve kendisini Emniyet Amiri Ertuğrul Çeliktaş olarak tanıtan dolandırıcı, "Terör örgütleriyle işbirliği yaptığınızı ve terör örgütlerine para aktardığınızı tespit ettik. 30 bin dolar çek. 3 kat zarfa koy biz gelip alacağız" diyerek telefonu kapattı. Kadını aynı gün yeniden arayan şahıs, 'Bayrak 1453' parolasını verdi. Turunç parayı eve postacı kılığında gelen şahsa parolayı sorup teslim etti. Dolandırıcı, birkaç gün sonra arayarak, kendisini "gerçek Ertuğrul Çeliktaş" olarak tanıtıp, "Dolandırıldınız, 30 bin doları geri almak için tüm paranızı gönderin" dedi. 400 bin lirasını verilen hesaba gönderen Turunç kendisini arayan kişiye ulaşamayınca polise gitti. Parayı çektiği ATM kamerasından tespit edilen muhammed B. yakalandı.