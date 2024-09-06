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Giriş Tarihi: 6.9.2024

Emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı

Tekirdağ’da yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Nesime Demircan’ın üvey yeğeni Hakan Şimşekli, yaşlı kadının bütün mal varlığını üzerine geçirdi. Demircan, “Eşimin vefatı sonrası üvey kardeşimin oğlu da bana bakacağınıs öyleyip alt kattaki daireme yerleşti. Beni kandırıp tüm mal varlığıma el koydu” dedi

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı
Tekirdağ'da yaşayan 86 yaşındaki emekli öğretmen Nesime Demircan'ın üvey yeğeniyle bir süredir başı dertte. 2014 yılında eşinin vefatının ardından yalnız kalan yaşlı kadın, yardıma ihtiyaç duyuyordu.
Bu yüzden de üvey kardeşinin oğlu Hakan Şimşekli bir süre Demircan'a yardımcı oldu. Kendisine baktığı gerekçesiyle ev ve arsanın tapusunu Şimşekli'nin üzerine geçiren kadın, yeğeniyle yaşadığı tartışma sonucu 3 katlı evini ve 120 m2'lik arsasının tapusunu bir daha geri alamadı.



ÖNCE EV SONRA ARSA
Yaşanan olaylar sonrası 3 aylık maaşını çekmek üzere bankaya giden Demircan, paranın üvey yeğeni tarafında çekildiğini öğrendiğinde bir kez daha şok yaşadı. Karakola gidip şikayette bulunmasının ardından Şimşekli ailesinden tehdit aldığını söyleyen ve yetkililerden yardım isteyen kadın adeta korkuyla yaşıyor. Yaşadığı mağduriyeti SABAH'a anlatan Nesime Demircan, "Eşimin vefatı sonrası üvey kardeşimin oğlu da bana bakacağını söyleyip alt kattaki daireme yerleşti. Beni kandırıp tüm mal varlığıma el koydu. Bankadaki paramı da çekmiş. Savcı beni görür görmez dolandırıldığımı anladı. Hakan Şimşek, nezarete atıldıktan kısa bir süre sonra hakim şartlı tahliye kararı verdi. Şimdi bakıcım var ama korkudan gelemiyor. Beni oturduğum evden de attırmaya çalışıyorlar. Zor durumdayım." dedi.

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Emekli öğretmeni yeğeni dolandırdı
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